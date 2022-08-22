Kayseri Şeker Fabrikası’nda korkutan yangın

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan Kayseri Şeker Fabrikası’nın su soğutma kulesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan Kayseri Şeker Fabrikası’nın su soğutma kulesinde yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan da yangını söndürme çalışmalarına katılırken, olayla ilgili açıklama yapan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yangının kaynak makinasından çıktığını düşündüklerini söyleyerek, “Meydana gelen yangın üretimimizi etkilemeyecek” dedi.

Yanan binanın plastik ve ahşaptan olduğu için yangının hızlı geliştiğini söyleyen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Akay, “Bugün saat 10.30 sıralarında Kayseri Şeker Fabrikası’nın su soğutma kulesinde maalesef bir yangın çıktı kaynak çalışmaları sırasında olduğunu tespit ettiğimiz. Tabi öncelikle şunu söylemek istiyorum, herhangi bir personelimizle ilgili can kaybı, yaralanma ve benzer bir durum olmadığı için şükrediyoruz. Çok geçmiş olsun camiamıza. Bu tamamen işletmemizin dışında su soğutma kulesinde olan bir şey. Burası zaten çok eski bir bina. Ahşap ve plastikten oluşan bir yapı. Daha henüz tespit çalışması yapılmadığı için sanıyoruz ki kaynak çalışması yapılırken bir kıvılcımın sıçraması sonucu meydana geldi. Tabi ahşap ve plastik yapı olduğu için yangın çok hızlı gelişti. Öncelikle bizim itfaiyemizin müdahalesi ile ilk olarak orada çalışan personelimiz yangından kurtarıldı ardından da söndürme çalışmaları yapıldı ve şu anda da soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangın tamamen söndü. Çok şükür fabrikamızın genelinde herhangi bir zarar söz konusu değil. Zaten Allah’a şükür çan kaybı ve yaralanma söz konusu değil. Bununla geçmiş olsun diyoruz. Kayseri Şeker herhalde nazara geldi, başka açıklaması yok. Başka türlü izah edemiyorum çünkü biz her türlü iş tedbirini, iş güvencesini alma anlayışına sahip bir kuruluşuz ama işte böyle durumlarda en küçük bir dikkatsizlik böyle sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Hepimize çok geçmiş olsun” dedi.

“Yangın üretimimizi engellemeyecek”

Çıkan yangının ardından onarımların yapılacağını ve üretimlerinin etkilenmeyeceğini söyleyen Akay, “Burada bir su soğutma kulesine ihtiyaç var tabi ki ama Kayseri Şeker bunları en kısa zamanda yapacak güce sahip, başarıya sahip. Kampanyamızı etkileyecek bir durum söz konusu değil. Ben teknik arkadaşlarla da görüştüm herhangi bir problem olur mu diye. En kısa zamanda buraların yeni baştan yapılacağı inancındayız, kanaatindeyiz. Gereken tedbirleri alacağız. Üretimimiz ile ilgili bir problem yaşanmayacak Allah’ın izniyle” ifadelerini kullandı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınırken, su soğutma kulesi kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.