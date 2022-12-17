Kayseri şehitleri mezarları başında anıldı

Kayseri’de Erciyes Üniversitesi önünde 6 yıl önce saat çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan Kırşehirli askerler mezarları başında anıldı.

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde; Şehit Piyade Onbaşı Muhammed Ali Koçak ve Şehit Piyade Onbaşı Ahmet Taş için Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu’nun da katıldığı anma programında dua edildi. Terör saldırısının 6. yıldönümünde dualarla anılan şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Şehit babaları; devletin şehit aileleri ile yakından ilgilendiğini söyledi. Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu; o hain saldırıda 15 vatan evladının şehit olduğunu söyledi. Piyade Onbaşı Ahmet Taş’ın babası Osman Taş ise "Altıncı yıl bitiyor. Devletimiz ve İçişleri Bakanlığı bizleri yalnız bırakmıyor. Devletimiz, şehitler ve şehit aileleri konusunda çok hassas. Bizler konusunda hassas olan devletimiz aynı şekilde terör konusunda da hassas davranıyor. Yaptığımız dua ile de acımız diniyor" dedi.

17 Aralık 2016 tarihinde 08:45 sıralarında Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki Erciyes Üniversitesi yakınında bombalı araç ile gerçekleştirilen terör saldırısında 15 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şehit ve 55 kişi de yaralanmıştı.