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Kayseri polisinden 21 adrese şafak baskını
KAYSERİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI 34 EKİP VE 77 PERSONELİN KATILIMIYLA 21 ADRESE ŞAFAK BASKINI YAPILDI. BASKINDA 15 ŞAHIS YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 03.11.2020, 10:45
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 34 ekip ve 77 personelin katılımıyla 21 adrese şafak baskını yapıldı. Baskında 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik olarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı 34 ekip ve 77 personel, 21 adrese şafak baskını yapıldı.
Konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 8 ayrı yakalama emri bulunan, Kayseri başta olmak üzere Mersin, Adana, Tokat, Sakarya, Sivas illerinde hırsızlık suçundan 7 adet ilamı bulunan ve toplamda 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç. ile birlikte 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Firarda olan şahısların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.
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