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Kayseri polisi yasadışı bahis çetesini çökertti, detaylar şok etti

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği’nce yapılan çalışmalar sonucunda çökertilen yasadışı bahis çetesinin ardındaki detaylar duyanları şok etti.

Asayiş 26.05.2022, 10:39
Kayseri polisi yasadışı bahis çetesini çökertti, detaylar şok etti

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği’nce yapılan çalışmalar sonucunda çökertilen yasadışı bahis çetesinin ardındaki detaylar duyanları şok etti.

Edinilen bilgiye göre Ahlak Büro Amirliği ekipleri; yasadışı bahis oynatan şahıslar hakkında çalışma başlattı. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Kayseri’de yasadışı bahis oynatanın M.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Çalışmalarını genişleten ekipler aynı zamanda M.Y.’nin yanında 10 kişilik bir ekip olduğunu ve H.Y. ile İ.Y. isimli şahısların da yasadışı bahis işinde ’Saha Sorumlusu, Kasa veya Çekçi’ adı altında M.Y.’nin yardımcılığını yaptıklarını belirledi. Çalışmalarda; H.Y. ile İ.Y. isimli şahısların altında da yaklaşık 7-8 kişinin çalıştığı, bu şahıslara da ’Cepçi’ denildiği belirlendi. Cepçilerin görevlerinin ise bankamatiklerden para çekip kasa/saha sorumlusu olarak görev yapan kişilere bu paraları vermek olduğu, bu kişilerin M.Y isimli şahsa bağlı hiyerarşik yapı içerisinde çalıştıkları tespit edildi.

"6 ayda 183 milyon TL para girişi

Ekiplerce 1 yıldır yapılan fiziki ve teknik takip sonucu; şahısların yasadışı bahis işlemlerinin bir internet sitesi üzerinden yaptıkları, ’Cepçi’ olarak çalışan şahısların 3 vardiya halinde, 08.00 - 16.00 / 16.00 - 24.00 / 24.00 - 08.00 saatleri arasında kesintisiz çalıştıkları, mesai saatlerini, kimin hangi muhitte ve hangi bankamatiklerde çalışacağını saha sorumlusunun belirlediği, bir muhitte en fazla iki saat çalıştıkları, yakalanmamak ve dikkat çekmemek için sık sık bölge değiştirdikleri, bu şahısların yaklaşık 6-7 ay gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde 81 ilde hesaplarına toplam 183 milyon TL para girişi olduğu tespit edildi. Dosya çerçevesinde ekiplerce ülke genelinde hesaplarını kullandırdıkları tespit edilen şüphelilerin ifadeleri alınarak, yasadışı bahis oynadığı tespit edilen ülke genelindeki 10 bin kişi hakkında 10 bin 475 TL ile 41 bin 910 TL. arasında idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Yasa dışı bahis eylemlerine katılan ve organize bir şekilde hareket ettikleri değerlendirilen, suç örgütünün lider ve yönetici kadrolarındaki M.Y., H.Y., İ.Y., Y.İ., A.K., M.Ş., E.İ., O.Y., M.A.Ö., T.S. ve M.F.Y. Kayseri’deki 10 ayrı adreste ve Mardin’de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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