Kayseri merkezli 2 ildeki kaçakçılık operasyonunda 5 tutuklama

Kayseri merkezli İstanbul ve İzmir’de sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri merkezli İstanbul ve İzmir’de sigara kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 16 kişinin gözaltına alınması için başlatılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise, 202 bin 800 dal boş makaron, 228 bin 600 dal doldurulmuş makaron, 9 bin 254 adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 14 bin adet boş sigara doldurma paketi, 382 kilo bandrolsüz tütün, 10 kilo nargile tütünü, 25 kilo nargile kömürü, 2 adet elektrikli sigara doldurma makinası, 1 adet bandrol sökme makinası ele geçirilirken, 3 araca da el konuldu.

Gözaltına alınan şahıslardan 4’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.