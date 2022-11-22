Kayseri merkezli 2 ilde kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı

Kayseri merkezli İstanbul ve İzmir’de sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi için gözaltı kararı verildi. Operasyonda şimdiye kadar 9 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri merkezli İstanbul ve İzmir’de sigara kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 16 kişinin gözaltına alınması için başlatılan operasyonda şimdiye kadar 9 kişi gözaltına alınırken, ekipler arama da yaptı. Yapılan aramalarda, 202 bin 800 dal boş makaron, 228 bin 600 dal doldurulmuş makaron, 9 bin 254 adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 14 bin adet boş sigara doldurma paketi, 382 kilo bandrolsüz tütün, 10 kilo nargile tütünü, 25 kilo nargile kömürü, 2 adet elektrikli sigara doldurma makinası, 1 adet bandrol sökme makinası ele geçirilirken, 3 araca da el konuldu.

Ekiplerin şüpheli şahısları yakalamak için çalışmaları sürüyor.