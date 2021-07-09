Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 kadın terörist, örgüte eleman kazandırmaya çalışmış

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik 3 gün önce operasyon düzenledi. Operasyonda E.M. ve Z.Ç. isimli kadınlar gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin, sorumlu düzeyde görev yaptıkları örgüte kadın eleman kazandırmak için çalışma yürüttükleri belirlendi. İki kadının kandırmaya çalıştıkları kadınları ise çarşaf giymeye zorladıkları tespit edildi.