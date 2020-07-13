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Kayseri-Ankara karayolunda trafik kazası: 3 ölü
KAYSERİ-ANKARA KARAYOLUNDA SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 13.07.2020, 10:52
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Kayseri-Ankara karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara karayolu Kalaba mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Şanlıurfa’da görevli olan polis memuru Oğuzhan Beyaz’ın kullandığı otomobil, tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada polis memuru Oğuzhan Beyaz, babası Bekir ve annesi Nurten Beyaz olay yerinde hayatını kaybetti.
Senelik izne çıktığı öğrenilen polis memuru Oğuzhan Beyaz, Bekir Beyaz ve Nurten Beyaz’ın cenazeleri morga kaldırılırken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.
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