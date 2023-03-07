Kayseri 4.7 büyüklüğünde depremle sallandı: Vatandaşlar sokağa döküldü

Kayseri’de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açarken vatandaşlar kendilerini sokağa döktü.

Kayseri’nin İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem şehrin her tarafından hissedilirken, vatandaşlar sokağa döküldü.

AFAD ekipleri de saha da çalışma yapıyor.