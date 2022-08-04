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Kaynar kazanın içine düşen adam öldü

Hindistan’ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde kaynayan kazanın içine düşen adam hayatını kaybetti.

Asayiş 04.08.2022, 18:39
Kaynar kazanın içine düşen adam öldü

Hindistan’ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde kaynayan kazanın içine düşen adam hayatını kaybetti.

Hindistan’ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletindeki yer alan Madurai’de bir kişi, kaynayan kazanlardan birinin içine düştü. Aadi Festivali için hazırlanan yulaf lapası kazanına düşen 54 yaşındaki adamın yardımına çevredekiler koşarken, kazanın sıcak olması nedeniyle adamı kurtarmakta zorlandılar. Ardından bir kişi kazanını devirerek adamı kazandan çıkardı. Vücudunun yüzde 65’i yanan adamın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

Olayın 29 Temmuz’da meydana geldiği, güvenlik kamerası görüntülerinin ise 2 Ağustos’ta sosyal medyaya sızdırılması ile gündem oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde, 54 yaşındaki adamın, tökezlediği ve kazana tutunduğu, ardından içine düştüğü görüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, adamın intihar ettiği üzerinde de durulduğunu ifade etti. Hayatını kaybeden adamın eşi ise polise şikayette bulunarak, kocasının intihar etmediğini ve epilepsi hastası olduğunu ifade etti. Kadın, kocasının kazanın yanına gittiğinde bir nöbet geçirdiğini ve dengesini kaybederek içine düştüğünü söyledi.

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