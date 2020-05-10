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Kaynana gelinini defalarca bıçakladı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kaynana gelinini bıçakladı. Yaşanan kaynana dehşetinde gelin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynana gelinini defalarca bıçakladı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kaynana gelinini bıçakladı. Yaşanan kaynana dehşetinde gelin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

10 Mayıs 2020 Pazar 11:16
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Kaynana gelinini defalarca bıçakladı

Olay, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 46. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile içinde meydana gelen tartışma sonucu iddiaya göre kaynana Meyaser O., Gelini Nergiz S.'i çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Bağırışları duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Selehaddin Eyyubi Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Öte yandan güvenlik güçleri ise Meyaser O.'yu gözaltına alarak olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

Son Güncelleme: 10.05.2020 11:19
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Kadın dediğin... 2020-05-10 13:21:35

Yav siz endüstri meslek lisesinde okuyan Bağcılar kekosu musunuz bıçak çekiyorsunuz birbirinize? Kadın dediğin birbirinin saçını çeker. Öldürmek isterse de zenirler veya boğar. Biz böyle öğrendik, lütfen. Algılarımızla oynamayın.

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