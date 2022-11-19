Kaynak yapılan atölyede yangın çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir atölyede kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi 1068 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir binanın altındaki atölyede kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.