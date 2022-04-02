Kaynak yaparken çatıyı yaktı, itfaiye anında müdahale etti

Isparta Sidre Mahallesinde 3 katlı bir evde ev sahibinin çatıda kaynak yaptığı esnada etrafa atan kıvılcımlar yangına sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümden kontrol altına alındı.

Olay, Isparta’ya bağlı Sidre Mahallesi 4324 sokakta bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Hasan Ali Ay, binanın çatı bölümünde kaynak makinesiyle kaynak yaptığı esnada etrafa sıçrayan kıvılcımlar bir anda yangına sebep oldu. Kısa sürede alevlerin şiddetlenmesiyle Hasan Ali Ray kendini dışarı atarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına hızla müdahale etti ve yangın başka bir yere sıçramadan ekipler hızla yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmadı.