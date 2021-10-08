Kaynak makinesi çalarken güvenlik kamarasına takıldı

Batman’da sabah saatlerinde bir işletmeden kaynak makinesini çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Batman Aydınlıkevler Mahallesi Mehtap Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde gerçekleşti. Çevrede bulunan vatandaşlara aldırış etmeden bir iş yerine giren hırsız, kaynak makinesini çaldıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.