Kaymakamlıktan patlamaya ilişkin açıklama

Akçakale Kaymakamlığı yaptığı yazılı açıklamada patlamanın kalorifer kazanından kaynaklandığını ve 6 kişinin hafif şekilde yaralandığını belirtti.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir apartmanın altında bulunan hazır yemek yapılan bir iş yerinde yaşanan patlamanın kalorifer kazanından kaynaklandığı açıklandı. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada patlama sonucu 6 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Kaymakamlık yazılı açıklamada, “ İlçemiz İbrahim Gündoğan Caddesi’nde bir binanın zemin katında kalorifer kazananından kaynaklanan patlama meydana gelmiştir. Olayda hayati tehlikesi bulunmayan 6 yaralımız hastanede tedavi altına alınmıştır. İlgili kurumlarımız olaya zamanında müdahale etmiş olup tahkikat devam etmektedir. Kazadan etkilenen vatandaşlarımıza ve ilçemize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Süleymanşah Mahallesi’ndeki 6 katlı bir binanın zemin katında patlama meydana geldi. Sabah saat 08.30 sıralarında yaşanan patlama nedeniyle bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Bölgede önlem alan ekiplerin patlamanın kesin nedenini araştırdığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.