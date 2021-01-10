Kaymakamlık güvenlik görevlisi suç örgütü üyesi çıktı

Denizli’de jeotermal enerji santralinden 250 bin TL değerinde kablo çalan kar maskeli hırsızların peşine düşen JASAT, Denizli, Aydın ve Eskişehir’de hırsızlık yapan 14 kişilik suç örgütünü çökertti. ’Master’ adı verilen operasyonla çökertilen şebekenin bir üyesinin kaymakamlıkta güvenlik görevlisi olduğu ve hırsızlık için Diyarbakır’dan Denizli’ye geldiği ortaya çıktı.

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde faaliyet gösteren bir jeotermal enerji santraline (JES) gece yarısı sahte plakalı bir minibüsle gelen kar maskeli 3 kişi, 250 bin TL değerindeki kabloyu çaldı. Yakalanmamak için köy yollarını kullanan şüpheliler, 40 kilometre dağ yolarında seyrettikten sonra anayola inerek kaçışlarını sürdürdü. Hırsızlık olayının bildirilmesi üzerine Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan geniş kapsamlı çalışmada, ilçede ve yol güzergahında bulunan 36 kameranın 186 saatlik kaydı incelendi. Hırsızlık olayında kullanılan aracı tespit eden JASAT, güzergah boyunda üç farklı plaka ile seyreden minibüsün teker izlerini 40 kilometre boyunca yürüyerek takip etti. Aracın Bursa yönüne gittiğinin belirlenmesi üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli düzenlenen operasyonda 2 şüpheli ve araç yakalanarak Denizli’ye getirildi. Olayın 3 şüphelisi ise JASAT ekipleri tarafından Diyarbakır’da saklandıkları adreste gözaltına alındı.

Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığında sorgulanan şüphelilerden 23 yaşındaki İbrahim Ç’nin 3 ayrı hırsızlık olayından kaydı olduğu tespit edildi. Sorgu işleminin tamamlanmasının ardından İbrahim Ç., Serdar D. ve İzzet D. adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden yaşı küçük çocuk adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hep aynı marka aracı kullanan örgüt ‘Master’ operasyonuyla çökertildi

Şüphelilerin türlü taktiklerine rağmen titiz bir çalışma yürüten JASAT, Denizli’den başlayıp Bursa ve Diyarbakır’a uzanan olayla ilgili araştırmasını derinleştirdi. Yapılan araştırmada 11 üyesi daha tespit edilen hırsızlık örgütünün Denizli’nin yanı sıra Aydın’ın Söke ilçesi ile Eskişehir’de de hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edildi. Hırsızlık olaylarını gerçekleştirirken sürekli Renault Master marka araçları kullanan suç örgütünün diğer 11 üyesinin yakalanması için Denizli JASAT koordinesinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınarak Denizli’ye getirilen 11 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

‘Suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak’ suçlamasıyla hakim karşısına çıkan şüphelilerden 5’i tutuklanırken, diğer 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Son tutuklamalarla birlikte 7 kişinin cezaevine gönderildiği olayda tutuklu şüphelilerden birisinin Diyarbakır’da kaymakamlıkta güvenlik görevlisi olarak görev yaptığı ve hırsızlık için Denizli’ye geldiği öğrenildi.