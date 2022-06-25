Kaymakamlar trafik kazasında yaralandı

Konya’nın Ahırlı Kaymakamı Alperen Celepci ile Yalıhüyük Kaymakam Vekili İbrahim Yazıcı, Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Kaymakamların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, öğle saatlerinde Seydişehir Bozkır yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaymakam Alperen Celepci yönetimindeki otomobil, Ortakaraören Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken traktöre çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıktı. Yol kenarındaki kanala devrilen otomobildeki Celepci ile Yazıcı yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kaymakamlar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Celepci ve Yazıcı’nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hastaneye gelen Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, kazada yaralanan kaymakamların sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyerek, "Herhangi bir kırık veya çıkıkları yok. Şu anda müşahede altında tutuluyorlar" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.