Kaymakamın koruma aracı kaza yaptı: 4 yaralı

Tunceli’nin Nazımiye İlçe Kaymakamı Uğur Tutkan’ın koruma aracı kaza yaptı. Olayda 2’si polis, 2’si jandarma uzman çavuş olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu Kırmızıköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan’ın korumalığını yapan araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada, araçta bulunan 4 koruma yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, Pülümür Toplum Sağlığı Merkezi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 2’si Erzincan, 2’si ise Tunceli’ye sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.