Kaymakam ve belediye başkanını taşıyan araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

ERZURUM (İHA) – Erzurum’un Olur Kaymakam İlker Eker ve Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan’ın içinde bulunduğu makam aracı şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Olur Kaymakamı İlker Eker ve Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan, Koruma Polis Memuru Murat Keskin’ın içinde olduğu Sinan Yıldırım yönetimindeki 25 FE 002 plakalı makam aracı, Oltu Kaleboğazı mevkisinde şarampole yuvarlandı.

Kazada Kaymakam Eker, Belediye Başkanı Demircan, polis memuru koruma Murat Keskin ve makam şoförü yaralandı. Yaralılar Oltu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Oltu Kaymakamı Şenol Turan Oltu Devlet Hastanesi’nde kaza yapan Olur Kaymakamı Olur Belediye Başkanını ve diğer yararlıları ziyaret etti. Kaymakam Turan, “Arkadaşların durumu çok iyi hayati tehlikeleri yok. Olur Belediye Bakanımızın içlerinde en fazla darbeye maruz kalan. Ama çok şükür onunda hayati tehlikesi yok. Arkadaşlar yakinen ilgileniyorlar. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşacaklar. Ucuz atlatılmış bir kaza diyelim. Kazanın şekline bakılacak olursak onları bu şekilde görmek aracın fotoğraflarından sonra beni mutlu etti” dedi.