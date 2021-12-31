Kaymakam Mehmetbeyoğlu yeni yıl öncesi güvenlik güçlerine eşlik etti

Van’ın Erciş ilçesinde 2022 yılına saatler kala Erciş Kaymakamı ve belediye başkan vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ilçe Jandarma Komutanı J. Yarbay Mehmet DEMİR, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman TRAK ilçenin farklı noktalarında trafik kontrollerinin yapıldığı Jandarma ve polis noktalarında araç kontrollerine eşlik edip sürücülere çikolata ve kolonya ikram edip yeni yılarını kutladılar daha sonra noktalarda görev yapan personellere ilçe kaymakamı Mehmetbeyoğlu Baklava İkram etti

Erciş Kaymakamı ve belediye başkan vekili Nuri Mehmetbeyoğlu 2022 yılına gireceğimiz şu dakikalarda Erciş’imizde güvenlik birimlerimiz gerek emniyetimiz gerek jandarmamız ilçemizin farklı noktalarında vatandaşlarımızın huzur ve refahını güvenliğini sağlaya bilmek için uygulamalarda bir aradayız görevimizin başındayız İç İşleri Bakanlığımız tarafından 81 il ve bütün ilçelerimize aynı anda ortak uygulamalar kapsamında Erciş’imizde Emniyet müdürlüğümüz jandarma komutanlığımızın taraflarından aynı anda uygulamalar yapılmakta biz 2021 yılındaki güzelliklerin 2022 yıla taşınmasını 2022 yılının memleketimize Erciş’imize Vanlımıza sağlık mutluluk esenlik gerdirmesini temenni ediyorum görevi başında bulunan bütün arkadaşlarımızın meslektaşlarımın vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum nice güzel yıllar diliyorum