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Kaykaydan düşen genç hastanelik oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde dengesini kaybederek kaykaydan düşen 17 yaşındaki genç hastanelik oldu.

Asayiş 18.05.2021, 12:15
Kaykaydan düşen genç hastanelik oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde dengesini kaybederek kaykaydan düşen 17 yaşındaki genç hastanelik oldu.

Olay, ilçeye bağlı Sahil Yolu amfi tiyatroda meydana geldi. İddiaya göre, M.A. (17), arkadaşlarıyla kaykaya bindiği sırada kontrolünü kaybedip yere düştü. Düşme sonucu bacağından yaralanan M.A. için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan 112 sağlık ekipleri M.A.’ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldı.
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