Kayısı üreticisinin başı tel örgü hırsızlarıyla dertte

Malatya’da yaşayan kayısı üreticisi Hacı Bayram Karaaslan, tel örgüyle çevirdiği kayısı bahçesinin tel örgülerinin sökülerek götürüldüğünü görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi Eyüp Kadak mevkiinde, hafta sonu bahçesine çalışmaya giden ve tel örgülerin hırsızlar tarafından çalındığını gören bahçe sahibi Hacı Bayram Karaaslan, neye uğradığını şaşırdı. Daha önce de hırsızlık olayıyla karşılaştıklarını, ancak tel örgünün çalınmasından dolayı büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirten Karaaslan, “Yaklaşık 5 senedir burada kayısı ağaçlarım var. Hafta sonları gelip bahçede çalışıyorum. Daha önce bahçe içine yerleştirdiğimiz ve içinde eşyalarımızın olduğu konteynerimiz 3 defa soyuldu. Bu sefer bir şey bulamayınca bahçenin etrafına çektirdiğimiz tel örgülerini götürmüşler. Bu, kolay kolay normal bir vatandaşın yapacağı bir şey değil. Yani, bunu profesyonel, örgütlü, bilinçli, bu işi bilen insanın olması lazım” ifadelerini kullandı.

Bahçedeki eşyaların çalınmaması için nöbet tuttuklarını belirten Karaaslan, hırsızların yakalanması için yetkililerden yardım bekliyor.