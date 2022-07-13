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Kayısı toplamak için çıktığı çatıdan düşüp öldü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kayısı toplamak için çatıya çıkan şahıs, düşerek yaşamını yitirdi.

Asayiş 13.07.2022, 13:52
Kayısı toplamak için çıktığı çatıdan düşüp öldü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kayısı toplamak için çatıya çıkan şahıs, düşerek yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi Nisan Sokak üzerinde bulunan bir dükkanda meydana gelen olayda, Sefer D.’nin (64) dükkanına giden komşusu, şahsı hareketsiz şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Sefer D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de dükkanda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yapılan incelemede talihsiz adamın dün akşam saatlerinde dükkanına geldiği, burada çatıya çıkarak kayısı topladığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştüğü tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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