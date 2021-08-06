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Kayısı hırsızlığı olayları güvenlik kameraları incelenerek çözüldü

Malatya’da 4 kayısı hırsızlığı olayı, 48 saatlik mobil kamera kaydı ve 36 saatlik güvenlik kamerası kaydının incelenmesi sonucu aydınlatıldı.

Asayiş 06.08.2021, 17:40
Kayısı hırsızlığı olayları güvenlik kameraları incelenerek çözüldü

Malatya’da 4 kayısı hırsızlığı olayı, 48 saatlik mobil kamera kaydı ve 36 saatlik güvenlik kamerası kaydının incelenmesi sonucu aydınlatıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, Akçadağ ve Yeşilyurt ilçelerinde Temmuz ayında meydana gelen kayısı hırsızlığı olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 48 saatlik mobil kamera kaydı ve 36 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelendi. Olayların 4 şüphelisinin evlerinde ve eklentilerinde yapılan arama sonucu 2 ton 451 kilo kuru kayısı, 4 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kelebek çakı, 1 adet hançer ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 1’i tutuklandı, diğer 3 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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