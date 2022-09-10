Kayısı depolama fabrikasında korkutan yangın

Malatya’da kayısı depolama fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kayısı depolama fabrikasında kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, Malatya Valisi Hulusi Şahin de olay yerinde inceleme yapıyor. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.