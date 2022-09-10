Kayısı depolama fabrikasında korkutan yangın

Malatya’da kayısı depolama fabrikasında yangın çıktı. Ölen yada yaralanan olmazken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan kayısı depolama fabrikasında kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, Malatya Valisi Hulusi Şahin olay yerinde inceleme yapıyor.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor