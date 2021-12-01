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Kayıp yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı
Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde kayıp ihbarı yapılan Aziz Savaş’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Asayiş 01.12.2021, 13:58
Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde kayıp ihbarı yapılan Aziz Savaş’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Eceabat ilçesi Alçıtepe köyünde ikamet eden Aziz Savaş (82) önceki gün eve dönmeyince yakınları durumu jandarma ekiplerine haber vermişti. Savaş için son görüldüğü yerde jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri ile arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Talihsiz adamın cesedine üçüncü günün sonunda Sarıtepe mevkiinde ulaşıldı. Savaş’ın cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.