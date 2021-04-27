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Kayıp yaşlı adamı bulmak için dereler didik didik aranıyor

Bingöl’ün Genç ilçesinde 11 gündür haber alınmayan yaşlı adamı bulmak için dereler de didik didik aranıyor.

Asayiş 27.04.2021, 12:21
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Kayıp yaşlı adamı bulmak için dereler didik didik aranıyor

Bingöl’ün Genç ilçesinde 11 gündür haber alınmayan yaşlı adamı bulmak için dereler de didik didik aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Balgöze köyünde 17 Nisan Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında evden hayvanlarını kontrol etmek için çıkan Hasan Göçük’ten (91) bir daha haber alınamadı. Arama çalışmalarında 11 gün geride kalırken, çalışmaların geniş kapsamlı olarak devam ettiği öğrenildi.

Derelerde arama çalışmaları sürdü

Valilik koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, güvenlik korucuları, SAR, Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği, (UKSAR) ulusal keşif arama kurtarma ile vatandaşların katıldığı aramalarda, dereler didik aranırken yaşlı adama dair herhangi bir ize rastlanılmadı.

Arama çalışmalarına profesyonel ekiplerin yanı sıra drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı bildirildi.
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