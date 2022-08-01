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Kayıp yaşlı adam 4 gün sonra ölü bulundu
Zonguldak’ta ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 83 yaşındaki adam, arama çalışmalarının dördüncü gününde evinin yakınlarındaki çalılık alanda ölü bulundu.
Asayiş 01.08.2022, 19:59
Zonguldak’ta ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 83 yaşındaki adam, arama çalışmalarının dördüncü gününde evinin yakınlarındaki çalılık alanda ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, 29 Temmuz günü saat 06.00 sıralarında Merkez ilçeye bağlı Kaleoğlu köyü Çay Mahallesi’nde ikamet eden 83 yaşındaki K.İ. kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine jandarma asayiş ekipleri, asayiş komando timleri, iz takip ve kadavra köpek timi ile AFAD ekipleri tarafından karadan ve havadan dron ile arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmalarının dördüncü gününde kayıp yaşlı adam evinin yakınlarındaki çalılık alanda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.