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Kayıp üniversiteli gençten acı haber

Tatil için geldiği Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı’da kaybolan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Samet Işıtan’ın kayalık alanda cansız bedeni bulundu. Işıtan’ın, yürüyüş ya da tırmanış gerçekleştirdiği sırada dengesini kaybederek düştüğü değerlendiriliyor.

Asayiş 06.08.2021, 21:16
Kayıp üniversiteli gençten acı haber

Tatil için geldiği Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı’da kaybolan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Samet Işıtan’ın kayalık alanda cansız bedeni bulundu. Işıtan’ın, yürüyüş ya da tırmanış gerçekleştirdiği sırada dengesini kaybederek düştüğü değerlendiriliyor.

Üniversite öğrencisi Samet Işıtan, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Antalya’nın Kemer ilçesine gelerek ünlü Çıralı tatil beldesindeki bir kampinge yerleşti. Pazartesi günü sabah 06.50’da kampingden ayrılarak saat 09.00 sıralarında ünlü Yanartaş Milli Park alanına giden Samet Işıtan, yangınlar sebebiyle ormanlık alanlara girmeyip bir patika yoldan dağlık alana doğru yürüdü. Bu saatten sonra yakınları kendisinden haber alamadı. Abla Nur Işıtan, kardeşinin Salı akşamı 23.30’a kadar açık olan telefonu daha sonra kapandığını söyledi. Ailenin başvurusu üzerine alınan konum bilgisine göre Çarşamba gününe kadar Yanartaş bölgesinde olduğu bilgisine ulaşılan Samet Işıtan’ın çevredeki hiçbir kuruluş ve işletmenin güvenlik kameralarında bir bilgiye rastlanılamadı.

Bugün bölgede yapılan arama neticesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Işıtan’ın dağlık alanda cesedini buldu. Ekipler tarafından bölgeden çıkartılan Işıtan’ın cansız bendeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Talihsiz öğrencinin, bölgede yürüyüş ya da tırmanış yaparken dengesini kaybedip düştüğü değerlendiriliyor.
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