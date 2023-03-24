Kayıp tır sürücüsü bulundu

Şanlıurfa’da sel sularına kapılan tır sürücüsünün cesedi, Atatürk Baraj Gölünde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Bozova ile Hilvan ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun Yalıntaş Mahallesi yakınlarında yaşandı. 15 Mart’ta Şanlıurfa’da yaşanan selde akıntıya kapılarak gözden kaybolan tır sürücüsü Emin Ergün, arama kurtarma çalışmalarının 10’uncu gününde ölü olarak bulundu.