Kayıp tır şoförünü arama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde sele kapılarak kaybolan tır sürücüsünü arama çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa’da sel sularına kapılan tırın sürücüsü Emin Ergün’e (24) ulaşılması için yürütülen arama kurtarma çalışmaları, yaklaşık 100 kişilik ekiple devam ediyor. Bölgede 15 Mart’ta şiddetli sağanağın etkili olduğu Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan yolun Yalıntaş Mahallesi geçişinde sel sularına kapılarak gözden kaybolan tır ve sürücüyle ilgili dere yatağı ve Atatürk Baraj Gölü’nde çalışma yapılıyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, ANDA, Su Altı Dalgıç Polis ekipleri, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı yaklaşık 100 kişinin katıldığı çalışmada; dalgıç ve bot ekipleri baraj gölünü, jandarma ekipleri ise dere yatağını tarıyor, bölgede dron ve helikopter ile de arama çalışmaları yürütülüyor.

Aramalar sonucu ilk gün Emin Ergün’e ait çantaya ulaşan ekipler, daha sonra tır kasasına ait bazı parçalar buldu. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.