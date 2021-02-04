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Kayıp tıp fakültesi öğrencisinin babası, oğlu için herkesten dua bekledi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde dün akşam kaybolan tıp fakültesi öğrencisi Kaan Şimşek için arama çalışmaları başlatıldı. Oğlunun basket sahasında top oynadıktan sonra yürüyüşe çıktığını belirten baba Mükremin Şimşek, herkesten dua bekledi.

Asayiş 04.02.2021, 15:49
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Kayıp tıp fakültesi öğrencisinin babası, oğlu için herkesten dua bekledi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde dün akşam kaybolan tıp fakültesi öğrencisi Kaan Şimşek için arama çalışmaları başlatıldı. Oğlunun basket sahasında top oynadıktan sonra yürüyüşe çıktığını belirten baba Mükremin Şimşek, herkesten dua bekledi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kocaköy köyünde en son dün akşam 17.00 sıralarında yazlığının sitesinde görülen ve bir daha haber alınamayan Hacettepe Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Kaan Şimşek (23) için arama çalışması başlatıldı.

Dün akşamdan beri Kaan Şimşek’ten haber alamayan aile durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri, komanda timi, AFAD ve iz takip köpekleriyle bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Mükremin Şimşek (64) ile Nadire Şimşek’in (61) 5 çocuğundan en küçüğü olan Kaan Şimşek’in bir abisini kanserden kaybettiği öğrenildi.

Korona virüs nedeniyle Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kocaköy köyüne geldiklerini belirten baba Mükremin Şimşek, “Sadece korona virüs nedeniyle buraya geldik. Oğlan Hacettepe İngilizce Tıp Fakültesi bölümü 4. sınıfta okuyor. Bütün derslerinde uzaktan eğitim yapıyor. Pazartesi sınavı vardı. Şimdi sömestr tatiline girdiler. Aşağıda basket sahamız var, orada top oynar. Ara sıra da buraya gelip, orman içerisinde yürüyüş yapar ama çok değil 15 dakika yapar. Dün de annesine, ‘anne top oynayacağım, sonra da yürüyüş yapacağım’ demiş” dedi.

"Yanına 2 poğaça, bir su ve bir de muz almış"

Ailesine basket oynayıp, daha sonra da dağlık alanda yürüyüşe çıktığını belirten baba Şimşek, “Yanına 2 tane poğaça, bir tane su bir de muz almış. Benim en çok üzüldüğüm, dayanamadığım şey ayağında kısa şort varmış. Dün hava sıcaklığı fazla olduğu için montunun içerisini de çıkarmış. İnce bir mont, kısa bir şortla çıkmış. Saat 16.00’ya kadar site çalışanı tarafından aşağıda görülmüş ama 16.00’dan sonra herhangi bir hareket göremedik. Biz eşimle yürüyüş yaparken saat 18.45 sıralarında aşağıdan top sesleri geliyordu. Eşime dedim ki, Kaan’a da seslenelim. O da dedi ki, ‘Belki birileriyle onuyordur, çocuğu rahatsız etmeyelim” diye konuştu.

“Oğlum fanatik Beşiktaşlı”

Oğlunun fanatik Beşiktaşlı olmasına rağmen maça da gelmediğini belirten Şimşek, “Saat 19.00’da Beşiktaş’ın maçı vardı. Oğlum fanatik Beşiktaşlı, yani Beşiktaş’ın maçını kaçırması mümkün değil. Maç başladı eşime dedim ki Kaan yok. Eşim de, ‘Rahatsız etmeyelim, o bilir ve gelir’ dedi. Tamam dedim. Eşim yemek koydu yemeğimizi yedik ama devre olunca eşime dedim ki burada bir terslik var dedim. Kaan hayatta bu maçı kaçırmazdı. Gidip, bakacağım ben dedim. Gittim aşağıya basket sahasının ışıkları sönmüş, zifiri karanlık. Bu dediğim şey devre arasında yani 19.45’te oldu. Ben hemen yöneticiyi aradım, durumu anlattım sonra da jandarmaya bildirdik. Sonra ben sabaha kadar özellikle şu dağları bu telefonun feneriyle ne taş dibi koydum, ne de kaya dibi koydum. Aradım, seslendim ama sesimi duyuramadım yavruma. Benim yavrum böyle ters bir hareket yapacak çocuk değil. İradesi dışında bir olay oldu, öyle tahmin ediyorum ama ne oldu bilmiyorum. Telefonu çalıyor fakat cevap yok. Muhtemelen o devamlı müzik dinler, kulaklığı takılıydı ses duyamadı. Ama böyle bizi mahvetti, bizi bitirdi. Eşim zaten perişan durumda. Biz bir evladımızı zaten kanserden kaybetmiştik. Ama benim çocuğum buralarda bulunamıyor. Nasıl bulunamıyor ben hayret ediyorum. Ben dağlara kadar çıktım. Dağlardan yuvarlanacak ne bir kaya var ne de bir engebeli arazi var. Bu yaşımda ben oralara çıktım ve tek tek taradım. Bağırdım, oğlum Kaan diye ama yok. Mutlaka bir yerlerde kaldı” şeklinde konuştu.

Site içinde bulunan vatandaşların akşamdan bu yana aradığını ancak bir sonuç alamadıklarını kaydeden baba Şimşek, “Oğlum Hacettepe Tıp Fakültesi’nde okuyor. Yazın hastanelerde staj yaptı. İlk yardım derslerini iyi aldığı için bizlere anlatırdı. Onun için eğer kendi iradesi varsa, kendisini mutlaka koruma altına almıştır benim oğlum. Ama iradesi dışındaysa ona diyecek hiçbir şeyim yok. Ben bütün insanlardan yavrum için dua bekliyorum. Ömrümden ömür gitti. Benim yeşil gözlü, pırlanta gibi bir evladımın çeşitli hayalleri vardı ama inşallah diyorum. Umudumuzu kesmiyoruz. Dualarınızı bekliyorum ben. Yalvarıyorum dualarınızı eksik etmeyim. Hayırlı bir evlat. Benim 4 tane oğlum var bu küçükleri. Hepsi pırlanta gibi ama bu bambaşka yavrum benim” dedi.

Ekiplerin Kocaköy köyü sahili ve bölgedeki geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.
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