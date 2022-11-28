Kayıp Sedanur için özel eğitimli köpekler devrede

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 6 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Sedanur Uludağ’ı bulmak için polis ekipleri tarafından kadavra köpeği ile arama çalışması başlatıldı.

Gazipaşa’da 24 Kasım Perşembe günü ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan Sedanur Uludağ’ın ailesi kızlarının bulunması için kayıp başvurusunda bulunmuştu. Beşinci günde de haber alınamayan genç kızı arayan ekipler, çalışmalarını bugün tamamlamış ve bölgeden ayrılmıştı. Genç kızın son görüldüğü Koru Mahallesi Poyraz Limanı mevkiinde yeniden hareketlilik başladı. Genç kızın şemsiyesinin bulunduğu alanda tekrar çalışma başlatan polis, özel eğitimli kadavra köpeği ile arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Şu ana kadar yapılan aramalarda 21 yaşındaki genç kıza ulaşılamazken, ekipler kadavra köpeği ile arama çalışmalarına devam ediyor