Kayıp şahsın cesedi barajda bulundu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 10 gündür kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi barajda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Alpagut köyünde ikamet eden 72 yaşındaki Mehmet Can’dan yakınları tarafından uzun süre haber alınamaması üzerine başlatılan çalışmalar ile AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, köyün yakınlarındaki Kayaboğazı Barajı içerisinde Can’ın cesedini buldu. Yaşlı adamın cesedi dalgıçlar tarafından suyun içerisinden çıkartıldı.

Sudan çıkarılan Mehmet Can’ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.