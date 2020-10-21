Kayıp olarak aranıyordu, cesedi bulundu
SİVAS’TA KAYIP OLARAK ARANAN ŞAHSIN KIZILIRMAK KENARINDA CESEDİ BULUNDU.
Sivas’ta kayıp olarak aranan şahsın Kızılırmak kenarında cesedi bulundu.
Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Kızılırmak kenarında bulunan yan yolda meydana geldi. Yol üzerinde bir şahsın hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, şahsın av tüfeğiyle vurulmuş olduğunu ve öldüğünü tespit etti. Polis ekiplerinin çevrede yaptığı çalışmada cesede 5 metre uzaklıkta bir adet av tüfeği bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şahsın cesedi morga kaldırıldı. Öte yandan cesedin yakınları tarafından bir gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 3 çocuk babası K.H. ya ait olduğu tespit edildi. Yol kenarında park halinde bulunan K.H.’ye ait araçsa otoparka çekildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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