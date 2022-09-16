Kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu

Çorum’un Osmancık ilçesinde, kayıp olarak aranan alzheimer hastası ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Gemici Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Gülmez (75) sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Gülmez’in uzun süre eve dönmemesi ve kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları durumu emniyet güçlerine bildirdi. Gün içerisinde de belediye hoparlöründen kayıp anonsu verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların da desteği ile kayıp adamı bulabilmek için ilçede arama çalışmaları başlattı.

Cansız bedeni bulundu

Yapılan aramalar neticesinde, alzheimer hastası olduğu öğrenilen Mustafa Gülmez, Eymir Mahallesi’ndeki sulama kanalında ölü bulundu. Gülmez’in cansız bedeni bulunduğu alandan çıkarılarak Osmancık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kayıp olarak aranırken sulama kanalında ölü bulunan Mustafa Gülmez, Osmancık’ta toprağa verildi. Gülmez’in cenazesi Osmancık Devlet Hastanesi morgundan alınarak Beylerçelebi Camii’ne getirildi. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gülmez, Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.