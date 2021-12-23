Kayıp olarak aranan şahsın cesedi, uçurumda karın altında bulundu

Kastamonu’da 21 Aralık’ta köyden ilçe merkezine gideceğini belirterek evden ayrılan şahsa ailesi bir daha ulaşamadı. Kayıp ihbarı yapılan şahsın cesedi, jandarma ekiplerinin yol güzergahında yaptıkları aramada, 60 metrelik uçurumda karın altında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Kayaören köyünde ikamet eden İsmail Ürünkar, 21 Aralık Salı günü evinden ayrılarak Araç ilçe merkezine gideceğini belirterek, 37 HC 714 plakalı otomobiliyle köyden ayrıldı. 56 yaşındaki İsmail Ürünkar’dan yakınları bir süre sonra haber alamadı. Bunun üzerine aile, 112 Acil İhbar Hattını arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Komando Timi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Arama Kurtarma (UMKE) ile Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

JAK ekipleri, İsmail Ürünkar’ın Karabük ile Araç’a gitme ihtimalini değerlendirerek plaka tanıma sistemi ile aracı takibe aldı. Plaka tanıma sisteminden İsmail Ürünkar’ın Karabük veya Araç’a gelmediği belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, arama faaliyetlerini Araç ile Kayaörün köyü yolu üzerinde yoğunlaştırdı. Jandarma Komando Timi, Kayaören yolu üzerinde yaya olarak arama tarama faaliyetinde bulunurken AFAD ekipleri ise, ısıya duyarlı termal kameralarla gece gündüz durmaksızın arandı.

Yoğun kar yağışının da etkili olduğu bölgede araç izleri kaybolurken arama tarama sırasında Jandarma Komando Timi, Araç ilçesi Çaykaşı Köyü Soğanlıdere Mevkiinde küçük bir teker izine rastladı. Tekerleğin izini süren komandolar, etrafta yaptıkları incelemede kırık çalıları fark etti. Kar yağışı nedeniyle tamamen izlerin kaybolduğu bölgede komandolar, ormanlık alan içerisinde yaklaşık 60 metrelik uçurumda devrilmiş araç olduğunu belirledi. Aracın yanına inen ekipler, devrilen otomobilin yanında İsmail Ürünkar’ın cansız bedenine ulaştı.

Yapılan incelemenin ardından İsmail Ürünkar’ın cenazesi uçurumdan çıkartılarak hastanenin morguna kaldırıldı.