Kayıp olarak aranan kişinin cenazesi enkaz altında bulundu

Adıyaman’da 6 Şubat tarihinde depremden dakikalar önce evden çıkarak işe gitmek isterken çöken binanın altında kalıp hayatını kaybeden kişinin cenazesine ulaşıldı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanılan 7.7 büyüklüğündeki depremden dakikalar önce ikamet ettiği evinden ayrılarak iş yerine gitmek isteyen şehir içi minibüsle yolcu taşımacılığı yapan 41 yaşındaki Niyazi Bilgiç, Cumhuriyet Mahallesi 2555 Sokak içerisinde geldiğinde deprem oldu. Otomobiliyle ilerlediği esnada yol kenarında bulunan bir bina Bilgiç’in kullandığı aracının üzerine çöktü. Depremden sonra yakınlarını arayan Bilgiç, "Ben Cumhuriyet Mahallesi’ndeyim üzerime bina çöktü, ama tam olarak nerede olduğumu bilmiyorum" diye konuştu. Bir daha kendisine ulaşılamayan Bilgiç için arama çalışmaları yapıldı. Yakınları ve ekipleri tarafından her yerde kayıp olarak aranan Niyazi Bilgiç’in aracı, bir yakını tarafından Cumhuriyet Mahallesi 2555 Sokak içerisinde bina enkazında görüldü. Bir kısmı enkaz altında bir kısmı da açıkta olan aracı gören Bilgiç’in yakınları durumu AFAD ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler, yaptıkları çalışmalarla bina enkazını bulunduğu yerden kaldırdı. Çalışmalar sonucunda 40 gündür kayıp olarak aranan Niyazi Bilgiç’in cenazesine ulaşıldı. Cenaze yapılan işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.