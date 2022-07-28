Kayıp olarak aranan gençten acı haber geldi

Tekirdağ’da dünden itibaren kayıp olarak aranan 28 yaşındaki İrem Çakıroğlu’ndan acı haber geldi. Kayıp olmasının ardından arama çalışmalarına katılan arkadaşları tarafından Ayvacık Mahallesinde ormanlık alanda İrem Çakıroğlu’nun cansız bedeni bulundu.

Saray ilçesinde kuaförlük yapan İrem Çakıroğlu, dünden itibaren her yerde aranıyordu. En son dün öğle sıraları Kırklareli Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi istikametine otomobiliyle çıktığı belirlenen Çakıroğlu’nun telefonuna ulaşamayan ve kendisinden haber alamayan ailesi çocuklarının başına bir şey gelmesinden korktukları için Saray İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Ailesi ve arkadaşları tarafından da aranan İrem Çakıroğlu’nun otomobili Ayvacık Mahallesinde ormanlık alanda bulundu. Çakıroğlu’nun cansız bedeni ise otomobiline yaklaşık 100 metre mesafede asılı olarak bulundu.

Olayın duyulmasının ardından olay yerine gelen ailesi ve yakınları sinir krizi geçirirken, Çakıroğlu’nun cansız bedeni olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.