Kayıp olarak 20 gündür aranan oto tamir ustası, ormanlık alanda ölü bulundu

Antalya’da 20 gündür kayıp olarak aranan oto tamir ustası, ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Muratpaşa ilçesi eski sanayi sitesinde oto tamir ustası Mehmet Nur (46), 17 Aralık tarihinde bir anda ortadan kayboldu. Ailesi ve yakınlarının tüm aramalarına rağmen Nur’a ulaşılamadı. Kayıp başvurusunun ardından aile bekleyişe geçerken, Döşemealtı ilçesi Güver Uçurumu’ndaki ormanlık alanda vatandaşlar ceset görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen ekipler, cesedin Mehmet Nur’a ait olduğunu belirledi.

Kesin ölüm nedeni öğrenilmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna otopsi için kaldırılan Nur’un cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları içerisinde alındı. Mehmet Nur’un cenazesinin Aksu Merzarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.