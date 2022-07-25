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Kayıp olan şahıs çay kenarında ölü bulundu

Karabük’ün Yenice ilçesinde yaklaşık 1 haftadır kendisinden haber alınamayan şahıs, Filyos Çayı’nın kenarında ölü bulundu.

Asayiş 25.07.2022, 13:05
Kayıp olan şahıs çay kenarında ölü bulundu

Karabük’ün Yenice ilçesinde yaklaşık 1 haftadır kendisinden haber alınamayan şahıs, Filyos Çayı’nın kenarında ölü bulundu.

İlçede ikamet eden Mevlüt Ören (43) yaklaşık 1 hafta önce evden ayrılarak ortadan kayboldu. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede arama çalışması yapan ekipler, Ören’i Filyos Çayı’nın kenarında buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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