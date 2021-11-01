Son Dakika
MSB: “Ekim ayında yurt içinde ve sınır ötesinde 3’ü büyük, 24’ü orta çaplı olmak üzere 27 operasyon icra edilmiş ve 279 terörist etkisiz hale getirilmiştir”
Kayıp olan polis memuru için arama çalışması başlatıldı
Tokat’ın Almus ilçesinde kendisinden 6 gündür haber alınamayan polis memuru Musa Tüzün’ü arama çalışması başlatıldı.
Asayiş 01.11.2021, 12:15
Tokat’ın Almus ilçesinde kendisinden 6 gündür haber alınamayan polis memuru Musa Tüzün’ü arama çalışması başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Almus ilçesinde görev yapan Musa Tüzün, 26 Ekim’de yıllık izne ayrıldı. Kendisinden yaklaşık 6 gündür haber almayan yakınlarını kayıp başvurusu üzerine arama çalışması başlatıldı. Almus ilçesinde mesire alanlarının yanı sıra ormanlık alanlarda Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Bekar olan Tüzün’ün yaklaşık 6 ay önce Tunceli’den yeni görev yaptığı yere gelerek çalışmaya başladığı öğrenildi.