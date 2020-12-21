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Kayıp Nesrin davasında tutuklu erkek arkadaşı tahliye edildi
Zonguldak’ta 3 yıl önce 15 yaşındaki genç kızı kayalıklardan denize atarak öldürdüğü iddia edilen genci "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, gencin tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliye etti.
Asayiş 21.12.2020, 18:19
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Zonguldak’ta 3 yıl önce 15 yaşındaki genç kızı kayalıklardan denize atarak öldürdüğü iddia edilen genci "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, gencin tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliye etti.Zonguldak’ta 2017 yılında "İnternet kafeye gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki Nesrin Koçaklı (15), yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Genç kızı kayalıklardan denize atarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan erkek arkadaşı E.K. (20) tutuklandı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilen duruşmada Nesrin Koçaklı’nın yakınları ve taraf avukatları hazır bulunurken, E.K. davaya SEGBİS ile katıldı. Mahkeme avukatının yaptığı savunmaya katıldığını belirten E.K.’nın üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından ’yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçunu’ işlediğine kanaat getiren mahkeme, sanığın 2 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine hükmetti.
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