Kayıp muhtar her yerde aranıyor

Aydın’ın Çine ilçesinde dün sabah evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Kargı Mahalle Muhtarı Yaşasın Erbay (49), her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Kargı Mahalle Muhtarı ve Çine Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Yaşasın Erbay dün sabah erken saatlerde evinden ayrılarak ilçe merkezine geldi. Sabah saatlerinde ilçe merkezinde görüldüğü iddia edilen muhtar Erbay, akşam Kargı Mahallesi’ndeki evine dönmedi. Hayatından endişe eden ve kendisine ulaşamayan yakınları ise bugün jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Çine İlçe Jandarma ekipleri kayıp muhtarı bulmak için çalışma başlattı.

Çine Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Kapıkıran da, Kargı Muhtarı Yaşasın Erbay’ın hayatından endişe ettiklerini ifade ederek, muhtar Erbay’ı görenlerin veya nerede olduğunu bilenlerin güvenlik güçlerini bilgilendirmesi ricasında bulundu.