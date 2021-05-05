banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Güney Kore'den güzel haber!
Güney Kore'den güzel haber!
Dünya bu olayı konuşuyor: Malili kadın 9 bebek doğurdu!
Dünya bu olayı konuşuyor: Malili kadın 9 bebek doğurdu!
Dev banka ofiste çalışmaya başlıyor!
Dev banka ofiste çalışmaya başlıyor!
Erdek Körfezi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem
Erdek Körfezi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem

Kayıp koyunları jandarma buldu

Karaman’da kaybolan koyunları jandarma ekipleri bularak sahibine teslim etti.

Asayiş 05.05.2021, 11:45
Kayıp koyunları jandarma buldu

Karaman’da kaybolan koyunları jandarma ekipleri bularak sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kızık köyünde ikamet eden Ali B., gece küçükbaş hayvanlarına bakmak için ahıra gittiğinde hayvanların olmadığını gördü. Ali B. bunun üzerine durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından yapılan aramada kayıp 170 küçükbaş hayvan, Hamidiye köyü girişinde arazide otlanırken bulundu. Bulunan koyunlar daha sonra sahibine teslim edildi. Sürü sahibi Ali B., koyunlarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Yorumlar (0)
21°
hafif yağmur