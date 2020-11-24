banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Gram, çeyrek altın fiyatlarında grafik nasıl?
Gram, çeyrek altın fiyatlarında grafik nasıl?
Sürücüsüz taksiler yollarda
Sürücüsüz taksiler yollarda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım mesajı
Doların yükselişi devam edecek mi? 
Doların yükselişi devam edecek mi? 

Kayıp koyunlar drone ile bulundu

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde kaybolan küçükbaş hayvanlar, jandarma ekiplerinin drone taraması ile bulundu.

Asayiş 24.11.2020, 13:52
Kayıp koyunlar drone ile bulundu
banner422

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde kaybolan küçükbaş hayvanlar, jandarma ekiplerinin drone taraması ile bulundu.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Taştepe köyünden H.G. isimli vatandaş, iki gün önce küçükbaş hayvanlarını köyün iki kilometre uzağında bulunan ormanlık alana otlatmaya götürdü. Havanın yağışlı olmasından dolayı köye geri döndüğü esnada 22 adet küçükbaş hayvanının ormanlık alanda kaybeden H.G., durumu Lapseki İlçe Jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede drone ile tarama yapan ekipler, kayıp küçükbaş hayvanları arazide tespit etti. Bulunan hayvanlar H.G.’ye teslim edildi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
parçalı bulutlu