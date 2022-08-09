Kayıp iş adamının cesedinin bulunduğu olayda yakalanan 4 kişi, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Yaklaşık 4.5 yıl önce kaybolan iş adamı Tekin Uğurlu’nun cesedine ait kemikler geçtiğimiz günlerde Pendik’te bir arazide bulundu. Olaya ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İş adamı Tekin Uğurlu, 2018’in Ocak ayında kaybolmuş ve ailesi hakkında kayıp ihbarında bulunmuştu. O dönemde olayla ilgili çalışma yapan ekipler son görüştüğü kişinin M.K. isimli şahıs olduğunu tespit etmiş, şahıs sorgulanmış ancak bir sonuç alınamamıştı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2018 yılı ocak ayında ortadan kaybolan iş adamı Tekin Uğurlu dosyasını geçtiğimiz günlerde gelen bir ihbar üzerine yeniden açtı. İhbarı değerlendiren ekipler, Pendik’te bir ormanlık alanda çalışma yaptı ve üç ayrı parçaya ayrılmış halde kemikler bulundu. Yapılan incelemelerde, kemiklerin Tekin Uğurlu’nun cesedine ait olduğu değerlendirildi. Ekipler, o dönemde Uğurlu’nun son görüştüğü kişi olan M.K.’yi ve ailesinden 3 kişiyi gözaltına aldı.

Uğurlu’yu öldürdüğü öğrenilen M.K. ve katil zanlısına yardım eden eşi D.K., babası B.K. ve annesi S.K. adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslar savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.