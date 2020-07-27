Kayıp ihbarı verilen yaşlı adam devrilen traktörün altında ölü olarak bulundu
KARABÜK'ÜN ESKİPAZAR İLÇESİNDE TOMRUK ÇEKMEYE GİTTİKTEN SONRA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN İSMET KIZILKAYA(74) DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA ÖLÜ OLARAK BULUNDU.
Karabük’ün Eskipazar ilçesinde tomruk çekmeye gittikten sonra kendisinden haber alınamayan İsmet Kızılkaya(74) devrilen traktörün altında ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Şevkiler Köyü İmceler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tomruk çekmek için ormana giden ve kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki İsmet Kızılkaya için yakınları jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri yaşlı adam için arama çalışması başlattı. Ekipler 1 saatlik çalışmanın ardından Kızılkaya’yı devrilen traktörün altında buldu. Yapılan kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlenirken cenazesi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Eskipazar Devler Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|İmsak
|04:01
|Güneş
|05:48
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:11
|Akşam
|20:33
|Yatsı
|22:12
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25