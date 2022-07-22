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Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 42’inci gününde

Siirt’in Pervari ilçesinde 42 gün önce Müküs Çayı’na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş’i arama çalışmaları devam ediyor.

Asayiş 22.07.2022, 17:13
Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 42’inci gününde

Siirt’in Pervari ilçesinde 42 gün önce Müküs Çayı’na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş’i arama çalışmaları devam ediyor.

Siirt’in Pervari ilçesi Beğendik beldesi yakınlarında 42 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı’na düşen hemşire Halime Timurtaş’ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş’in bulunması için aramalar sürüyor. Akıntıya kapılan Güneş’in bulunması için çalışmalar, Müküs Köprüsü’nden Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) bölgesine kadar yaklaşık 30 kilometrelik bölgede yürütülüyor. Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Van Polis Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri ile Siirt jandarması, UMKE ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekip, su altı ve üstünde arama çalışmalarına devam ediyor. Karma ekipler, Güneş’e ulaşmak için Müküs köprüsünden Hacımehmet köyünün 4 kilometre ilerisine kadar su üstü kontrolünü yaptı. Gün içerisinde Pervari Kaymakamlığınca aileye çalışmalar hakkında gerekli bilgiler verildi.

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